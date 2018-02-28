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Игрок Днепра закрутил роман со звездой сериала Школа

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Дениса Костышина атаковали в соцсетях фанаты украинского сериала.
Денис Костышин
Денис Костышин
instagram.com/kostyschyn_denys

Футболист Днепра Денис Костышин был атакован фанатами украинского сериала Школа, который выходил на одном из отечественных каналов.

Футболист в своем Instagram поделиться совместной фотографией со звездой сериала Лиза Василенко, обозначив фото сердечком.

Спустя некоторое время Лиза призналась, что Денис – ее новая любовь, но дело в том, что до этого она встречалась с коллегой по фильму Александром Петренко. Еще 14 февраля они вместе встретили день святого Валентина, а 18 февраля уже появилось фото Лизы с новым парнем. Костышину в комментариях досталось от тех, кому нравилась пара Петренко и Василенко.

"С Денисом мы знакомы около года, дружили, переписывались, он меня поддерживал в сложные периоды жизни. Как он сейчас мне признался, что я ему была симпатична, но пока я была в отношениях, он не мог себе позволить проявлять знаки внимания как парень, а не друг.

Сейчас мы - пара. Несмотря на некоторое осуждение окружающих, я считаю, что каждый должен строить свое счастье, как подсказывает ему сердце", - прокомментировала новые отношения Василенко в комментарии 1+1.

"С Сашей мы начали встречаться на съемочной площадке сериала Школа. Но после окончания проекта я поехала в Днепр, а он остался в Киеве. Время, которое мы проводили отдельно, было очень тяжелым: появилось непонимание, ревность и ссоры. В итоге мы приняли решение расстаться", - объяснила Василенко. 

Ранее сообщалось, что украинский футболист закрутил роман с известной российской певицей

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Теги: Днепр, вне игры, футбол, сериал школа
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