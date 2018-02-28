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Шевченко: Выход на Евро-2020 – главная задача

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Андрей Шевченко озвучил главную задачу сборной Украины.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
ФФУ

Андрей Шевченко рассказал о главной задаче сборной Украины на ближайшие годы:

"Сейчас сборная Украины – молодая и амбициозная команда, которой требуется еще определенный опыт для достижения поставленных целей. Главная задача – путевка на Евро-2020.

Тренерская карьера кардинально отличается от игровой. Мое видение футбола очень изменилось, и сейчас я думаю только о развитии национальной команды", – приводит слова Шевченко телеканал Футбол 1.

Ранее стали известны планы сборной Украины накануне мартовских контрольных спаррингов. Добавим, что украинская сборная в марте сыграет против Саудовской Аравии, а также против команды Японии. 

Также Андрей Шевченко прокомментировал развитие Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко
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гость  (аноним)  28.02.2018, 19:30
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