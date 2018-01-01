Гусев пройдет курсы для получения тренерской лицензии

Полузащитник Динамо будет учиться на курсах для получения тренерской лицензии Диплом С.

Ветеран киевского Динамо Олег Гусев записался на тренерские курсы, сообщает официальный сайт федерации футбола Киевской области (КОФФ).

Гусев в ближайшие три месяца будет посещать тренерские курсы при КОФФ, по окончании которых сможет получить диплом категории С.

Этот диплом позволит ему работать с командами чемпионатов области и любительскими коллективами, а также продолжить обучение, чтобы получить дипломы категорий B, A и Pro и в будущем тренировать на топ-уровне.

34-летний Олег Гусев большую часть своей карьеры провел в Динамо, но в текущем сезоне уже не проходит в состав и провел всего 4 матча (1 ассист) во всех турнирах.

Действующий контракт ветерана с киевлянами истекает в конце сезона.

Ранее сообщалось, что экс-футболисту Динамо грозит 12 лет тюрьмы за долг перед одноклубником.

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