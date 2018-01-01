Фонсека опробовал кулинарные блюда на известном телешоу

Паулу Фонсека снялся в телешоу "МастерШеф. Дети".

Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека стал участником кулинарного телешоу "МастерШеф.Дети", сообщает пресс-служба "горняков".

Португалец выступил в роли судьи и посмаковал кулинарными изысками от участников программы.

"Для меня это совершенно новый опыт. Ранее я никогда не участвовал в таких проектах. Отлично провел вечер, встретился с португальцами и бразильцами, живущими в Украине. Также интересно было попробовать блюда, приготовленные детьми. Скажу честно, они меня удивили! Презентации просто великолепные, а еда очень вкусная. Ребята доказали, что даже в таком возрасте можно быть прекрасным кулинаром", – приводит слова главного тренера Шахтера официальный сайт клуба.

Отмечается, что выпуск программы "МастерШеф. Дети" с Паулу Фонсекой выйдет в эфир телеканала СТБ в мае.

Ранее сообщалось, что Фонсека может заменить Арсенала Венгера на тренерском мостике лондонского Арсенала.

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