Сборная Украины променяла Киев на Харьков

У сборной Украины запланировано два контрольных матча на март месяц.

У сборной Украины запланировано два контрольных матча на март месяц ФФУ

Сборная Украины запланировала провести два контрольных поединка в марте. Сперва команда Андрея Шевченка сыграет со сборной Саудовской Аравией, а через несколько дней померяется силами с командой Японии.

Как сообщает ресурс Команда №1, "сине-желтые" намерены собраться 19-го марта в Харькове, а не в Киеве. Команда во главе с Андреем Шевченко поселится в отеле Superior Golf and SPA Resort, где Украина готовилась к сентябрським поединкам отбора к ЧМ-2018 против Турции и Исландии.

Далее сборная Украины 21-го марта отправится в Испанию, где сыграет с Саудовской Аравией. Отмечается, что менее, чем за месяц никакой конкретики о будущем матче до сих пор нет.

Через три дня национальная команда перелетит в Бельгию, где 27-го марта сыграет с японцами. Поединок состоится в Льеже на стадионе Морис Дюфран. Начало встречи – в 15:20 по киевскому времени.

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал развитие Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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