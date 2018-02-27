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Сборная Украины променяла Киев на Харьков

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У сборной Украины запланировано два контрольных матча на март месяц.
У сборной Украины запланировано два контрольных матча на март месяц
У сборной Украины запланировано два контрольных матча на март месяц
ФФУ

Сборная Украины запланировала провести два контрольных поединка в марте. Сперва команда Андрея Шевченка сыграет со сборной Саудовской Аравией, а через несколько дней померяется силами с командой Японии. 

Как сообщает ресурс Команда №1"сине-желтые" намерены собраться 19-го марта в Харькове, а не в Киеве. Команда во главе с Андреем Шевченко поселится в отеле Superior Golf  and SPA Resort, где Украина готовилась к сентябрським поединкам отбора к ЧМ-2018 против Турции и Исландии. 

Далее сборная Украины 21-го марта отправится в Испанию, где сыграет с Саудовской Аравией. Отмечается, что менее, чем за месяц никакой конкретики о будущем матче до сих пор нет. 

Через три дня национальная команда перелетит в Бельгию, где 27-го марта сыграет с японцами. Поединок состоится в Льеже на стадионе Морис Дюфран. Начало встречи – в 15:20 по киевскому времени.

Ранее Андрей Шевченко прокомментировал развитие Александра Зинченко в Манчестер Сити.

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Теги: футбол, сборная Украины
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гость  (аноним)  27.02.2018, 18:55
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