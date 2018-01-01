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Сына Григория Суркиса признали лучшим вратарем на Dinamo Cup-2018

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Вячеслав Суркис получил приз лучшему вратарю на турнире в Минске.
Вячеслав Суркис
Вячеслав Суркис
dinamo-minsk.by

После завершения международного футбольного турнира Dinamo Cup-2018, который проходил в Минске, организаторы турнира отметили ценными наградами лучших игроков в различных номинациях.

Напомним, что соревнования проводились среди футболистов возрастной группы U-12 (игроки 2006 года рождения), а киевское Динамо заняло второе место, уступив в финале по пенальти Анжи.

Среди номинантов оказался и представитель нашей команды. Так, лучшим вратарем организаторы турнира признали Вячеслава Суркиса, который получил соответствующий приз.

Отметим, что в экспертную комиссию входил бывший тренер сборной Беларуси и минского Динамо Эдуард Малофеев, который и вручил награду киевлянину.

Ранее сообщалось,что Рианчо может возглавить Динамо.

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Теги: Григорий Суркис, сын, вратарь, награда, турнир, Динамо Киев, футбол
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