Сына Григория Суркиса признали лучшим вратарем на Dinamo Cup-2018

Вячеслав Суркис получил приз лучшему вратарю на турнире в Минске.

После завершения международного футбольного турнира Dinamo Cup-2018, который проходил в Минске, организаторы турнира отметили ценными наградами лучших игроков в различных номинациях.

Напомним, что соревнования проводились среди футболистов возрастной группы U-12 (игроки 2006 года рождения), а киевское Динамо заняло второе место, уступив в финале по пенальти Анжи.

Среди номинантов оказался и представитель нашей команды. Так, лучшим вратарем организаторы турнира признали Вячеслава Суркиса, который получил соответствующий приз.

Отметим, что в экспертную комиссию входил бывший тренер сборной Беларуси и минского Динамо Эдуард Малофеев, который и вручил награду киевлянину.

Ранее сообщалось,что Рианчо может возглавить Динамо.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!