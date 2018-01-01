Баранка: По Мариуполю рассматриваем не один "странный" матч, а целых три

Глава комитета по этике и честной игре ФФУ Франческо Баранка – о подозрительном матче двухгодичной давности Мариуполь – Горняк-Спорт.

Франческо Баранка, который ныне возглавляет комитет по этике и честной игре ФФУ, рассказал, как продвигается дело о скандальном матче двухгодичной давности, в котором фигурируют два клуба – Мариуполь и Горняк-Спорт. В частности, он ответил на обвинения, что его попросили оставить расследование, поскольку могут раскрыться много известных футбольных имен.

"Нет, меня об этом не просили, потому что знают, какой последует ответ. Я не глупый мальчик, чтобы играть в такие дела. Я нейтральный, и у меня нет симпатий или антипатий.

Давайте посмотрим иначе. Когда я начинал, все говорили, что у нас только 7 матчей за год, мы такая чистая страна. Я мог закрыть глаза на 66 дел. И все журналисты со мной согласились бы, поскольку невозможно проверить товарищеские матчи. Может показаться, что со "странными" поединками закончено. Однако я не могу сказать, что есть 73 матча, а потом закрыть глаза.

Хочу отметить, что по Мариуполю у нас не один матч, а целых три. Кроме встречи с Горняком, есть еще товарищеский поединок первой команды и игра U-21, состоявшейся не так давно", – рассказал Франческо Баранка в интервью журналисту Роману Бебеху специально для ua.tribuna.com

Напомним, что в 2016 году встреча между Мариуполем и Горняком в рамках Первой лиги собрала аномально крупный объем ставок. Поединок заподозрили в договорном характере.