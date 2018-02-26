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Рианчо может возглавить Динамо

Комментариев: 2
Президент Динамо Игорь Суркис хочет видеть испанского специалиста во главе киевской команды.
Рауль Рианчо
Рауль Рианчо
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с Раулем Рианчо о назначении 58-летнего специалиста главным тренером команды, сообщает dynamomania.com

Напомним, испанец уже работал ассистентом Сергея Реброва с 2014-по 2016-й год. В этот период киевляне дважды выиграли чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта с Динамо Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

Напомним, ранее экс-игрок "бело-синих" Виктор Лионенко заявил, что нынешний состав клуба не соответствует уровню Динамо.

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Теги: футбол, Динамо Киев, Рауль Рианчо, чемпионат Украины по футболу, Игорь Суркис
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.02.2018, 23:23
Оценка:  0
гость
Утка конечно,но было бы хорошо!
гость  (аноним)  26.02.2018, 23:12
Оценка:  +1
гость
Ну наконец-то сурок прозрел!
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