Рианчо может возглавить Динамо

Президент Динамо Игорь Суркис хочет видеть испанского специалиста во главе киевской команды.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис ведет переговоры с Раулем Рианчо о назначении 58-летнего специалиста главным тренером команды, сообщает dynamomania.com

Напомним, испанец уже работал ассистентом Сергея Реброва с 2014-по 2016-й год. В этот период киевляне дважды выиграли чемпионат Украины, а также выходили в 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/4 финала Лиги Европы.

После окончания контракта с Динамо Рауль Рианчо вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко.

Напомним, ранее экс-игрок "бело-синих" Виктор Лионенко заявил, что нынешний состав клуба не соответствует уровню Динамо.

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