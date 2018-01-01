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Суркис: Если Мариуполь попадет в топ-6, то я снова буду требовать гарантии безопасности

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Президент киевского Динамо не будет отступать от своих требований, если "бело-синим" нужно будет ехать на матч в Мариуполь.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис заявил, что будет требовать гарантий безопасности для своих футболистов, если Мариуполь закрепится в топ-6.

"Мариуполю присудили три очка, с чем их и поздравляю, но если эта команда попадет в первую шестерку, то я снова буду требовать гарантии безопасности для своих футболистов.

Гарантии Павелко мне не нужны. Политики в футболе не должно быть. Ты политик – занимайся политикой.

Вторая неявка на матч? Давайте будем решать текущие задачи, а об этом будем говорить потом", – сказал Суркис в эфире программы Профутбол.

Ранее сообщалось, что Динамо уступило Вересу в матче 21-го тура УПЛ.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Мариуполь, чемпионат Украины по футболу, футбол
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