Верес – Динамо 3:1 видео гола и обзор матча

Динамо проиграло Вересу в матче с тремя удалениями. Смотри видео голов и обзор матча Верес – Динамо.

Во Львове на стадионе Арена-Львов прошел матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором ровенский Верес обыграл киевское Динамо со счетом 3:1.

Смотри видео голов и обзор матча Верес – Динамо:

Верес – Динамо 3:1

Голы: Кулиш, 13, Симинин, 23 (с пенальти), Степанюк, 82 — Цыганков, 40.

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк (Жулио Сезар, 90), Пепи (Мягков, 58) – Кулиш (Морозенко, 72).

Динамо: Рудько – Морозюк, Кадар, Бурда, Пиварич – Цыганков (Гонсалес, 74), Буяльский, Ротань, Вербич – Мораес (Гармаш, 46), Беседин.

Предупреждения: Степанюк, Симинин, Бандура – Бурда, Морозюк, Кадар.

Удаления: Симинин, 72 – Ротань, 22, Бурда, 67

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