Хацкевич: Результат Динамо уже не исправит, но некоторые моменты судейства понять сложно
Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился мнением о матче своей команды против ровенского Вереса в 21-м туре украинской Премьер-лиги.
"Учитывая количество индивидуальных ошибок, которые мы допустили в обороне, непонятно, с какой концентрацией вышли на игру некоторые наши футболисты. Фамилии я называть не буду, мы сами разберем это в коллективе.
Конечно, на таком поле созидать было тяжело. После второго удаления эмоции уже преобладали над здравым смыслом. При этом команда не останавливалась, играла, но мы пропустили в контратаке тоже вследствие индивидуальной ошибки.
Результат мы уже не исправим, мы его принимаем, но некоторые моменты судейства понять сложно. То же удаление Ротаня, ведь в том моменте Кадар находился ниже. За что дали вторую карточку Бурде – я вообще не понимаю. Если судья увидел фол в центре поля – это его решение.
Считаю, что если арбитр не справляется с такой компактной игрой и таким изобилием борьбы, то ему нужно заканчивать судейскую деятельность", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.
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ГДЕ МОТИВАЦИЯ? ИЛИ ТАК БАБОСИК ПЛАТЯТ И ЛАДУШКИ. ДУМАЮ КОНЕЦ СЕЗОНА МОЖНА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ ЛИГА ЕВРОПЫ И ЧЕМПИОНАТ, ДУМАЮ НЕ ДОЛГО ТЫ БУДЕШ ТРЕНЕРОМ ФК ДИНАМО КИЕВ И СОБОЙ ЗАБЕРИ ПОЛ КОМАНДЫ ЧТОБ НЕ ПОЗОРОЛИЛСЯ