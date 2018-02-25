Хацкевич: Результат Динамо уже не исправит, но некоторые моменты судейства понять сложно

Наставник Динамо прокомментировал поражение своей команды в матче против Вереса.

Главный тренер киевского Динамо Александр Хацкевич поделился мнением о матче своей команды против ровенского Вереса в 21-м туре украинской Премьер-лиги.

"Учитывая количество индивидуальных ошибок, которые мы допустили в обороне, непонятно, с какой концентрацией вышли на игру некоторые наши футболисты. Фамилии я называть не буду, мы сами разберем это в коллективе.

Конечно, на таком поле созидать было тяжело. После второго удаления эмоции уже преобладали над здравым смыслом. При этом команда не останавливалась, играла, но мы пропустили в контратаке тоже вследствие индивидуальной ошибки.

Результат мы уже не исправим, мы его принимаем, но некоторые моменты судейства понять сложно. То же удаление Ротаня, ведь в том моменте Кадар находился ниже. За что дали вторую карточку Бурде – я вообще не понимаю. Если судья увидел фол в центре поля – это его решение.

Считаю, что если арбитр не справляется с такой компактной игрой и таким изобилием борьбы, то ему нужно заканчивать судейскую деятельность", – цитирует Хацкевича официальный сайт Динамо.

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