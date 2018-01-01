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Шахтер – Зирка 5:0 видео гола и обзор матча

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Шахтер в матче 21-го тура УПЛ не оставил шансов Зирке. Смотри видео голов и обзор матча Шахтер – Зирка.
Шахтер разгромил Зирку
Шахтер разгромил Зирку
ФК Шахтер

Донецкий Шахтер в рамках 21-го тура украинской Премьер-лиги разгромил крапивницкую Зирку со счетом 5:0.

Интересен тот факт, что все 5 голов команда Паулу Фонсеки провела в первой половине встречи.

Смотри видео голов и обзор матча Шахтер – Зирка:

Шахтер – Зирка 5:0

Голы: Феррейра, 14, 45, Коваленко, 19, Марлос, 21, 43

Шахтер: Пятов – Бутко, Хочолава (Матвиенко, 70), Ордец, Исмаили – Фред, Патрик – Марлос, Коваленко, Тайсон (Дентиньо, 77) – Феррейра
 
Зирка: Паст – Маткобожик, Веремеев (Братков, 25), Цюпа – Чичиков (Прядун, 65), Дрышлюк, Драченко, Гедж, Билоног – Рассадкин, Петров (Загальский, 47)

Предупреждения: Хочолава, Тайсон, Фред, Марлос – Маткобожик, Петров, Загальский, Цюпа, Дрышлюк

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Теги: Шахтер, Зирка, видео голов, обзор матча, УПЛ, футбол
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