Заря – Ворскла 3:0 видео гола и обзор матча

Подопечные Юрия Вернидуба после удаления в составе полтавчан сумели забить три мяча и одержать разгромную победу. Смотри видео голов и обзор матча Заря – Ворскла.

Заря разгромила Ворсклу ФК Заря

Луганская Заря разгромила полтавскую Ворсклу в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги. Благодаря данной победе команда Юрия Вернидуба гарантировала себе место в ТОП-6. Смотри видео голов и обзор матча Заря – Ворскла: Заря – Ворскла 3:0 Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88 Заря: Лунин – Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Силас, Андриевский (Харатин, 78) – Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов – Фаупала (Гордиенко, 69) Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар (Васин, 31) – Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок – Коломоец (Глущук, 78) Предупреждения: Чечер – Коломоец, Сапай, Кулач, Васин Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка) Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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