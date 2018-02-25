Заря – Ворскла 3:0 видео гола и обзор матча
Луганская Заря разгромила полтавскую Ворсклу в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги. Благодаря данной победе команда Юрия Вернидуба гарантировала себе место в ТОП-6.
Смотри видео голов и обзор матча Заря – Ворскла:
Заря – Ворскла 3:0
Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88
Заря: Лунин – Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Силас, Андриевский (Харатин, 78) – Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов – Фаупала (Гордиенко, 69)
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар (Васин, 31) – Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок – Коломоец (Глущук, 78)
Предупреждения: Чечер – Коломоец, Сапай, Кулач, Васин
Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)
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