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Заря – Ворскла 3:0 видео гола и обзор матча

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Подопечные Юрия Вернидуба после удаления в составе полтавчан сумели забить три мяча и одержать разгромную победу. Смотри видео голов и обзор матча Заря – Ворскла.
Заря разгромила Ворсклу
Заря разгромила Ворсклу
ФК Заря

Луганская Заря разгромила полтавскую Ворсклу в матче 23-го тура украинской Премьер-лиги. Благодаря данной победе команда Юрия Вернидуба гарантировала себе место в ТОП-6.

 Смотри видео голов и обзор матча Заря – Ворскла:

Заря – Ворскла 3:0

Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88

Заря: Лунин – Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Силас, Андриевский (Харатин, 78) – Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов – Фаупала (Гордиенко, 69)

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар (Васин, 31) – Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок – Коломоец (Глущук, 78)

Предупреждения: Чечер – Коломоец, Сапай, Кулач, Васин

Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)

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Теги: Заря, Ворскла, видео голов, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, футбол
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гость  (аноним)  25.02.2018, 19:56
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гость
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