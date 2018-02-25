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Шевченко: Со сборными Бразилии и Турции матчей не будет

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Наставник сборной Украины не видит смысла загружать футболистов перед отпуском.
Андрей Шевченко
Андрей Шевченко
Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о ближайших планах национальной команды.

"Мы соберемся в Киеве 19 и 20 марта, проведем тут, скорее всего, открытую тренировку и отправимся в Испанию. Там 23 числа сыграем с Саудовской Аравией, а 27 в Бельгии — с командой Японии.

Мы общались в Харькове с Мирчей Луческу. Скорее всего, игры с Турцией в конце мая или начале июня не будет, с Бразилией тоже. Нет смысла в самом конце сезона загружать ребят перед отпуском, мы сделаем акценты на второй половине года, ближе к официальным стартам.

С остальными потенциальными соперниками, возможно и с итальянцами, будем вести переговоры на конец лета или уже на осень", – сказал Шевченко в интервью Footboom.

Ранее сообщалось, что в Украине будут транслировать матчи ЧМ-2018.

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Теги: Андрей Шевченко, сборная Украины, товарищеские матчи, футбол
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  25.02.2018, 19:57
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