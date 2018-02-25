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Форвард Зари включил режим Ибрагимовича и классно забил через себя

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Нападающий Зари Юри красиво отметился в воротах Ворсклы.
Юри забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне
Юри забил гол, который будет претендовать на лучший в сезоне
ФК Заря

Бразильский нападающий луганской Зари Юри забил эффектный мяч в ворота полтавской Ворсклы (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Украины.

На 76 минуте встречи Юри принял передачу с фланга от Александра Караваева, подработал себе под удар и пробил через себя, вколотив мяч в угол:

Ранее сообщалось, что Ковалец из Черноморца нокаутировал игрока Карпат во время матча.

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Теги: Юри, Заря, Ворскла, гол, видео, чемпионат Украины по футболу, футбол
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гость  (аноним)  25.02.2018, 19:58
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гость
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