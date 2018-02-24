Ковалец из Черноморца нокаутировал игрока Карпат во время матча

Футболист Черноморца заработал красную карточку.

Ковалец ударил Вербного в матче Черноморец - Карпаты кадр из видео

В субботу, 24 февраля, Черноморец принимал Карпаты в матче 21-го тура чемпионата Украины.

На 28-й минуте поединка полузащитник Черноморца Кирилл Ковалец в борьбе за мяч ударил своего соперника из Карпат Назара Вербного. Ковалец нанес удар рукой по лицу Вербного, который упал и лежал на газоне, пока к нему не подошли медики.

Арбитр показал Ковальцу красную карточку и удалил с поля. Матч завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро ввязался в драку с болельщиком соперника после матча с Уиганом.

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