Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Ковалец из Черноморца нокаутировал игрока Карпат во время матча

Комментариев: 4
Футболист Черноморца заработал красную карточку.
Ковалец ударил Вербного в матче Черноморец - Карпаты
Ковалец ударил Вербного в матче Черноморец - Карпаты
кадр из видео

В субботу, 24 февраля, Черноморец принимал Карпаты в матче 21-го тура чемпионата Украины.

На 28-й минуте поединка полузащитник Черноморца Кирилл Ковалец в борьбе за мяч ударил своего соперника из Карпат Назара Вербного. Ковалец нанес удар рукой по лицу Вербного, который упал и лежал на газоне, пока к нему не подошли медики.

Арбитр показал Ковальцу красную карточку и удалил с поля. Матч завершился со счетом 0:0.

Ранее сообщалось, что Серхио Агуэро ввязался в драку с болельщиком соперника после матча с Уиганом.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Черноморец, Карпаты, чемпионат Украины по футболу, видео
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  24.02.2018, 18:55
Оценка:  +1
гость
Иначе такие не поймут, правда подвел команду. Ковалев так просто не мог так поступить.
SAId    24.02.2018, 19:19
Оценка:  +1
SAId
ну ну...Зидан великий футболист а победила Италия из за того что он поступил по мужски а чемпионство-х..й с ним и с миллионами болельщиков..за то он Мужик..
SAId    24.02.2018, 18:34
Оценка:  +2
SAId
удар був?-був! про що ще можно говорити?? про силу удару техніку виконання??? це що бокс??
гость  (аноним)  24.02.2018, 18:06
Оценка:  -2
гость
Лежал штопаный на снегу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь