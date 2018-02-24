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УПЛ: Шахтер уничтожил Зирку, Динамо в меньшинстве уступило Вересу

Комментариев: 9
Вашему вниманию расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу.
УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура
УПЛ: расписание и результаты матчей 21-го тура
ФК Карпаты

Суббота, 24 февраля

Александрия – Мариуполь 1:0

Гол: Бухал, 87.

Александрия: Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3), Ситало.

Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Мишнев (Диденко, 87), Дедечко, Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков – Дедечко, Чурко.

Черноморец – Карпаты 0:0

Черноморец: Новак, Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков, Ковалец, Бамба, Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков, Сильвио (Семенив, 75)

Карпаты: Пидкивка, Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71), Вербный (Клец, 61), Карраскаль, Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83), Акулинин

Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак – Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец

Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)

Воскресенье, 25 февраля

Заря – Ворскла 3:0

Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88

Заря: Лунин – Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Силас, Андриевский (Харатин, 78) – Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов – Фаупала (Гордиенко, 69)

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар (Васин, 31) – Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок – Коломоец (Глущук, 78)

Предупреждения: Чечер – Коломоец, Сапай, Кулач, Васин

Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)

Олимпик – Сталь 2:0

Голы: Кисиль, 67, Беленький, 75 (с пенальти).

Олимпик: Махарадзе – Эмерсон, Кулинич, Парцвания – Е. Пасич, Цымбалюк, Доронин, Немчанинов (Леонидас, 57) – Г. Пасич (Щедрый, 82), Сондей (Кисиль, 65)  – Беленький.

Сталь: Пеньков – Джонатан, Даниелян (Якимив, 71), Грачев, Ощипко – Эберт, Копытов – Задерака, Климчук (нуриев, 76), Кузык – Тиаго (Мысык, 55).

Предупреждения: Эмерсон, Цымбалюк, Г. Пасич, Кисиль – Джонатан, Якимив, Ощипко.

Верес – Динамо 3:1

Голы: Кулиш, 13, Симинин, 23 (с пенальти), Степанюк, 82 — Цыганков, 40.

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк (Жулио Сезар, 90), Пепи (Мягков, 58) – Кулиш (Морозенко, 72).

Динамо: Рудько – Морозюк, Кадар, Бурда, Пиварич – Цыганков (Гонсалес, 74), Буяльский, Ротань, Вербич – Мораес (Гармаш, 46), Беседин.

Предупреждения: Степанюк, Симинин, Бандура — Бурда, Морозюк, Кадар.

Удаления: Симинин, 72 — Ротань, 22, Бурда, 67.

Шахтер – Зирка 5:0

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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Комментариев (9)
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гость  (аноним)  25.02.2018, 21:02
Оценка:  0
гость
Куда им с ЛАЦИО тягаться, они скоро нашему двору будут проигрывать )))))))))
гость  (аноним)  25.02.2018, 20:20
Оценка:  +1
гость
Гадко и противно смотрится суркиснятина на поле! Лобановский в гробу переворачивается за команду!
гость  (аноним)  25.02.2018, 20:12
Оценка:  +1
гость
Динамо бляяяяяяяяяяя ганьба!!! Я тож не смотрел но мне рассказывали, люди которые фанатеют за вас!!!! ГАНЬБА еще раз вам!!!
гость  (аноним)  25.02.2018, 19:31
Оценка:  +2
гость
Я даже не смотрю, этот отстой!!!! УБИЛИ ДК
Потому_что    25.02.2018, 19:29
Оценка:  0
Потому_что
Динамо пора на продажу выставлять.
medved3558    25.02.2018, 19:40
Оценка:  +1
medved3558
а кого там выставлять ?
гость  (аноним)  25.02.2018, 19:09
Оценка:  0
гость
"Дыряво" радует с каждой игрой. Суперклуб по сливу игр и бесполезных приобретений.
гость  (аноним)  25.02.2018, 12:20
Оценка:  -1
гость
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " xako ", буду благодарен. Сайт - fixedatp.com
Бувший_східняк    24.02.2018, 18:03
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Бухал, бухал и принес Александрии победу
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