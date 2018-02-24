УПЛ: Шахтер уничтожил Зирку, Динамо в меньшинстве уступило Вересу
Суббота, 24 февраля
Александрия – Мариуполь 1:0
Гол: Бухал, 87.
Александрия: Панькив, Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула, Банада, Довгий, Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3), Ситало.
Мариуполь: Худжамов, Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири, Мишнев (Диденко, 87), Дедечко, Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82), Борячук.
Предупреждения: Бухал, Цуриков – Дедечко, Чурко.
Черноморец – Карпаты 0:0
Черноморец: Новак, Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков, Ковалец, Бамба, Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков, Сильвио (Семенив, 75)
Карпаты: Пидкивка, Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71), Вербный (Клец, 61), Карраскаль, Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83), Акулинин
Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак – Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец
Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)
Воскресенье, 25 февраля
Заря – Ворскла 3:0
Голы: Гордиенко, 70, Юри, 76, Громов, 88
Заря: Лунин – Тымчик, Сваток, Чечер, Чеберко – Силас, Андриевский (Харатин, 78) – Караваев, Юри (Кочергин, 81), Громов – Фаупала (Гордиенко, 69)
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чеснаков, Сапай – Скляр, Шарпар (Васин, 31) – Кобахидзе (Одарюк, 79), Кулач, Ребенок – Коломоец (Глущук, 78)
Предупреждения: Чечер – Коломоец, Сапай, Кулач, Васин
Удаление: Сапай, 68 (вторая желтая карточка)
Олимпик – Сталь 2:0
Голы: Кисиль, 67, Беленький, 75 (с пенальти).
Олимпик: Махарадзе – Эмерсон, Кулинич, Парцвания – Е. Пасич, Цымбалюк, Доронин, Немчанинов (Леонидас, 57) – Г. Пасич (Щедрый, 82), Сондей (Кисиль, 65) – Беленький.
Сталь: Пеньков – Джонатан, Даниелян (Якимив, 71), Грачев, Ощипко – Эберт, Копытов – Задерака, Климчук (нуриев, 76), Кузык – Тиаго (Мысык, 55).
Предупреждения: Эмерсон, Цымбалюк, Г. Пасич, Кисиль – Джонатан, Якимив, Ощипко.
Верес – Динамо 3:1
Голы: Кулиш, 13, Симинин, 23 (с пенальти), Степанюк, 82 — Цыганков, 40.
Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук, Карасюк – Кожанов, Степанюк (Жулио Сезар, 90), Пепи (Мягков, 58) – Кулиш (Морозенко, 72).
Динамо: Рудько – Морозюк, Кадар, Бурда, Пиварич – Цыганков (Гонсалес, 74), Буяльский, Ротань, Вербич – Мораес (Гармаш, 46), Беседин.
Предупреждения: Степанюк, Симинин, Бандура — Бурда, Морозюк, Кадар.
Удаления: Симинин, 72 — Ротань, 22, Бурда, 67.
Шахтер – Зирка 5:0
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