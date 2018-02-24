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УПЛ: Бухал принес Александрии победу, Черноморец и Карпаты голов не забили

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 21-го тура чемпионата Украины по футболу.
Результаты 21-го тура УПЛ
Результаты 21-го тура УПЛ
fpl.ua

Суббота, 24 февраля

Александрия — Мариуполь 1:0

Гол: Бухал, 87.

Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Довгий — Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3) — Ситало.

Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири — Мишнев (Диденко, 87), Дедечко — Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82) — Борячук.

Предупреждения: Бухал, Цуриков — Дедечко, Чурко.

Черноморец — Карпаты 0:0

Черноморец: Новак — Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков — Ковалец, Бамба — Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков — Сильвио (Семенив, 75)

Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71) — Вербный (Клец, 61), Карраскаль — Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83) — Акулинин

Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак — Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец

Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)

Воскресенье, 25 февраля

14:00 Олимпик – Сталь

14:00 Заря – Ворскла

17:00 Верес – Динамо

17:00 Шахтер – Звезда

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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Комментариев (1)
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Бувший_східняк    24.02.2018, 18:03
Оценка:  0
Бувший_східняк
Бухал, бухал и принес Александрии победу
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