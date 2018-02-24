УПЛ: Бухал принес Александрии победу, Черноморец и Карпаты голов не забили
Суббота, 24 февраля
Александрия — Мариуполь 1:0
Гол: Бухал, 87.
Александрия: Панькив — Пашаев, Гитченко, Бухал, Бацула — Банада, Довгий — Протасов (Пономарь, 70), Полярус (Старенький, 80), Цуриков (Бабогло, 90+3) — Ситало.
Мариуполь: Худжамов — Кирюханцев, Белый, Яворский (Неплях, 46), Демири — Мишнев (Диденко, 87), Дедечко — Чурко, Тотовицкий, Болбат (Пихаленок, 82) — Борячук.
Предупреждения: Бухал, Цуриков — Дедечко, Чурко.
Черноморец — Карпаты 0:0
Черноморец: Новак — Зубейко, Жунич, Ваг (Смирнов, 47), Татарков — Ковалец, Бамба — Чорний, Гути (Бобко, 46), Третьяков — Сильвио (Семенив, 75)
Карпаты: Пидкивка — Мирошниченко, Лобай, Сандохадзе, Гуцуляк (Кортес, 71) — Вербный (Клец, 61), Карраскаль — Швед, Ди Франко, Мякушко (Бедоя, 83) — Акулинин
Предупреждения: Татарков, Ваг, Новак — Ди Франко, Вербный, Сандохадзе, Карраскаль, Клец
Удаление: Ковалец, 29 (прямая красная карточка)
Воскресенье, 25 февраля
14:00 Олимпик – Сталь
14:00 Заря – Ворскла
17:00 Верес – Динамо
17:00 Шахтер – Звезда
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