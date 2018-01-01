Франков – о дисквалификации Срны: В тюремный срок засчитывается только конкретная отсидка

Член исполкома ФФУ Артем Франков прокомментировал наказание Дарио Срны.

Главный редактор журнала Футбол и член исполкома ФФУ Артем Франков поделился мнением о дисквалификации Дарио Срны.

"Что касается "дисквалификация отсчитывается со дня взятия пробы", то более идиотским выглядит только "дисквалификация отсчитывается со дня применения запрещенного вещества". Как известно, в тюремный срок засчитывается только конкретная отсидка, но ни в коем случае не период пребывания под подозрением у следствия. В общем, я пока ничего не понимаю – может, вы мне разъясните?", – написал Артем Франков в своей конференции на matchday.ua

Напомним, Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу капитана Шахтера Дарио Срны о нарушении им антидопинговых правил.

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