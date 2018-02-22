Срна дисквалифицирован на 17 месяцев

Капитан Шахтера может приступить к тренировкам с командой уже в июне.

Национальный антидопинговый центр вынес решение по делу капитана Шахтера Дарио Срны о нарушении им антидопинговых правил.

В допинг-пробе во вне соревновательный период у хорвата были обнаружены нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля.

Учитывая, что Срна признал, что не специально нарушил правила, а также выслушав объяснение футболиста, Национальный антидопинговый центр применил к Срне санкцию в виде 17-месячного отстранения. Срок отстранения исчисляется с даты взятия пробы, а именно с 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срна будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Отмечается, что хорватский защитник сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.

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