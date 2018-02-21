Динамо перед повторной встречей с АЕКом представило новых футболистов.

Динамо презентовало зимних новичков накануне повторной игры в Лиге Европы против греческого АЕКа. Главный тренер киевлян Александр Хацкевич вручил футболки с игровыми номерами Беньямину Вербичу, Карлосу Самбрано, Руслану Ротаню, а также Артему Шабанову.

Легионеры подчеркнули, что они рады прийти в такой клуб как киевское Динамо, а вот Ротань с Шабановым были менее многословны в своих заявлениях.

"Я очень счастлив, что пришел в такую большую команду как Динамо и стал членом этой большой семьи. Могу сказать только самое лучшее. Много мне помогал Огнен Вукоевич. Меня команда очень хорошо приняла на сборах в Испании, чему очень рад. Я уже успел дебютировать за новую команду, но мне жаль, что не забил мяч. Но обещаю, что в следующих играх буду забивать", – рассказал Беньямин Вербич.

"Я очень рад, что попал в такую великую команду Украины – Динамо. Я очень благодарен руководству команды за то доверие, которое они мне оказывают. Со своей стороны я приложу максимум усилий для того, чтобы команда достойно выступила в Лиге Европы и в чемпионате Украины", – заявил Карлос Самбрано.

"Мне очень приятно вернуться в большую динамовскую семью. Как я и говорил изначально, не хочу много слов говорить. Для меня самое главное – принести команде пользу и результат, к чему мы и будем стремиться", – отметил свое возвращения Руслан Ротань.

"Большое спасибо тренерскому штабу и руководству клуба за то, что пригласили в такую команду. Рад, что буду за нее выступать", – цитирует Артема Шабанова официальный сайт Динамо.

Напомним, что в четверг, 22 февраля, Динамо сыграет повторный матч с греческим АЕКом в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи – в 20:00.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн трансляция матча Динамо – АЕК.

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