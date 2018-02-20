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Палкин оштрафован на 100 тысяч гривен за критику судейства

Комментариев: 2
Высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры ФФУ.
Сергей Палкин
Сергей Палкин
ФК Шахтер Донецк

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в комментарии Футбол NEWS сообщил, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин наказан штрафом 100 тыс грн за критику арбитра Сергея Бойко в матче 19-го тура УПЛ против Зари.

"КДК ФФУ установил, что высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины. Мы учли пояснения гендиректора горняков и решили применить финансовый штраф в размере 100 тысяч гривен.

Также Палкин получил предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем. В следующий раз могут быть применены более жесткие санкции.

Такой штраф – это одно из максимальных наказаний, которое может быть применено к физическому лицу – представителю клуба. Из-за того, что он гендиректор, то санкции в виде отстранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма", – сказал Грищенко в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее Игорь Суркис заявлял, что не слышал решения ФФУ по Палкину, который сказал, что нужно избить судью.

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Теги: Сергей Палкин, ФФУ, Шахтер, футбол
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.02.2018, 21:57
Оценка:  0
гость
Надо этого гнусного очкарика обоссать!
Georg55    20.02.2018, 19:24
Оценка:  +1
Georg55
Хоть одна хорошая новость!!
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