Палкин оштрафован на 100 тысяч гривен за критику судейства

Высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры ФФУ.

Секретарь КДК ФФУ Игорь Грищенко в комментарии Футбол NEWS сообщил, что генеральный директор Шахтера Сергей Палкин наказан штрафом 100 тыс грн за критику арбитра Сергея Бойко в матче 19-го тура УПЛ против Зари.

"КДК ФФУ установил, что высказывания Палкина нарушают положения кодекса этики и честной игры Федерации футбола Украины. Мы учли пояснения гендиректора горняков и решили применить финансовый штраф в размере 100 тысяч гривен.

Также Палкин получил предупреждение о недопустимости такого поведения в будущем. В следующий раз могут быть применены более жесткие санкции.

Такой штраф – это одно из максимальных наказаний, которое может быть применено к физическому лицу – представителю клуба. Из-за того, что он гендиректор, то санкции в виде отстранения не действуют. Мы могли применить только финансовый штраф, отсюда такая значительная сумма", – сказал Грищенко в эфире телеканала Футбол 1.

Ранее Игорь Суркис заявлял, что не слышал решения ФФУ по Палкину, который сказал, что нужно избить судью.

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