Динамо проиграло в суде ФФУ и получит техническое поражение

CAS отклонил апелляцию киевского клуба.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении жалобы ФК Динамо (Киев) на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года. Об этом сообщает Football.ua

По итогам заседания были приняты следующие решения:

1. Аппеляция киевского Динамо от 8 декабря 2017 года по решению Федерации Футбола Украины от 14 ноября 2017 года была отклонена.

2. Решение апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года оставить в силе.

Напомним, киевское Динамо не приехало в Мариуполь на матч с одноименной командой, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение. Руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле.

Заседание CAS по делу Динамо и Мариуполя состоялось 12 февраля. Сообщалось, что возможным решением CAS может стать денежный штраф для Динамо и переигровка матча.

Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".

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