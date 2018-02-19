Динамо проиграло в суде ФФУ и получит техническое поражение
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении жалобы ФК Динамо (Киев) на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года. Об этом сообщает Football.ua
По итогам заседания были приняты следующие решения:
1. Аппеляция киевского Динамо от 8 декабря 2017 года по решению Федерации Футбола Украины от 14 ноября 2017 года была отклонена.
2. Решение апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года оставить в силе.
Напомним, киевское Динамо не приехало в Мариуполь на матч с одноименной командой, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение. Руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле.
Заседание CAS по делу Динамо и Мариуполя состоялось 12 февраля. Сообщалось, что возможным решением CAS может стать денежный штраф для Динамо и переигровка матча.
Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".
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