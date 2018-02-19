Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Динамо проиграло в суде ФФУ и получит техническое поражение

Комментариев: 2
CAS отклонил апелляцию киевского клуба.
Мариуполь получил техническую победу над Динамо
Мариуполь получил техническую победу над Динамо
Facebook

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении жалобы ФК Динамо (Киев) на решение о техническом поражении за неявку на матч чемпионата Украины в Мариуполь 27 августа 2017 года. Об этом сообщает Football.ua

По итогам заседания были приняты следующие решения:

1. Аппеляция киевского Динамо от 8 декабря 2017 года по решению Федерации Футбола Украины от 14 ноября 2017 года была отклонена.

2. Решение апелляционного комитета ФФУ от 14 ноября 2017 года оставить в силе.

Напомним, киевское Динамо не приехало в Мариуполь на матч с одноименной командой, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение. Руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле.

Заседание CAS по делу Динамо и Мариуполя состоялось 12 февраля. Сообщалось, что возможным решением CAS может стать денежный штраф для Динамо и переигровка матча.

Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Поделись:
Теги: Динамо Киев, CAS, ФФУ, чемпионат Украины, Мариуполь
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  19.02.2018, 21:14
Оценка:  0
гость
Всё по делу. Вяликого Суркиса опустили на землю Донбасса.
alex23-95    19.02.2018, 21:08
Оценка:  0
alex23-95
суркис чмо
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь