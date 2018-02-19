Денисов: Суркисы пытаются доказать, что Украина – небезопасная территория для футбола

Александр Денисов считает, что братья Суркисы нанесли удар по престижу Украины, а не по Федерации.

Ведущий программы Великий футбол Александр Денисов высказал свою точку зрения по поводу "мариупольского дела" и рассказал, почему считает, что Суркисы нанесли удар по престижу страны.

"Дело Мариуполя стало своеобразным каминг-аутом для некоторых, маски сняты. Свидетельствовать против Федерации от имени Динамо приехали работники Федерации, которые вроде бы в подчинении Андрея Павелко, но по жизни – в подчинении Григория Суркиса.

Всем досконально известна история с Мариуполем: там играть не опаснее, чем в любом другом городе Украины. Не приезд Динамо на матч – это был вызов Федерации. Вместо киевлян на матч тогда приехали ветераны, а саботаж со стороны братьев Суркисов осудили многие.

Сейчас мы ожидаем решения Лозаннского суда. Насколько честными были показания представителей Динамо нам судить сложно, мы не были внутри суда. Что было вложено в уши судей неизвестно. Но каким бы ни было решение судей Лозанны, это уже не отменит факта того, что братья Суркисы, чтобы загладить собственный провал с невыездом в Мариуполь, на самом деле нанесли сильнейший удар вовсе не по Федерации, с которой они воюют, а по престижу Украины. У нас в стране неспокойно, это факт, но мы обещаем УЕФА достойно провести финал Лиги чемпионов в Киеве, это очень важно для Украины. И на этом фоне член исполкома УЕФА Григорий Суркис и его брат судятся с ФФУ, пытаясь доказать обратное, что Украина – это небезопасная территория для футбола.

Я хочу, чтобы решение КДК осталось в силе. В том числе я хочу, чтобы тот же Мариуполь попал в первую шестерку, а во время плей-офф Динамо приехало в Мариуполь, и тем самым сняло шляпу и сказало: "Тогда дали в штангу, а сейчас мы приедем". И мы все перевернули и забыли эту не лучшую страницу в истории украинского футбола", – сказал Денисов в эфире передачи Великий футбол.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо не приехало в Мариуполь на матч с одноименной командой, из-за чего КДК ФФУ засчитал киевлянам техническое поражение. Руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле.

Ранее сообщалось, что возможным решением CAS может стать денежный штраф для Динамо и переигровка матча.

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