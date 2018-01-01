Суркис: Не слышал решения ФФУ по Палкину, который сказал, что нужно избить судью

Президент Динамо поделился информацией о ходе дела по поводу несыгранного матча УПЛ против Мариуполя.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о продвижении дела с несыгранным матчем 7-го тура УПЛ против Мариуполя.

"Дело слушалось 13 часов, скоро будет вынесен вердикт. Какой, я не знаю. Во всяком случае мы прошли весь путь, о котором говорили, и я остаюсь при своем мнении. Правота должна быть на нашей стороне.

Мне странно, что кто-то говорит о сепаратизме. Это бред. У нас на руках есть 9 писем от правоохранительных органов, в которых говорится, что ехать играть в Мариуполь нельзя. И ни одного нет, в котором говорится, что там безопасно.

Я человек ответственный и ориентируюсь, прежде всего, на официальные документы, а не на геройства некоторых людей, которые в автобусах хотят ехать в Мариуполь, бегать за автобусом. Мы ждем решения, каким оно будет – таким мы его и примем.

В Швейцарии я увидел всех, кто выступал против нас, в том числе президента и генерального секретаря ФФУ. Это нонсенс, когда федерация выступает против клуба, который делегирует огромное количество футболистов во все национальные сборные Украины. Им предлагают идти на мировую, а они не хотят.

Давайте дождемся конца этого, как говорится, длительного сериала, этой "Санта-Барбары", а тогда уже расставим все по своих местам. Как бы это дело не закончилось, у меня будет что сказать прессе. Думаю, решение будет принято в течение нескольких дней, так как мы просили ускорить этот процесс, чтобы сохранить формат чемпионата. ФФУ тоже не возражала.

Есть порядочные люди, а есть такие, которые попали в ФФУ по случаю. Они пришли в футбол и пытаются сделать из футбола политику. Сегодня это получается, но завтра, поверьте мне, это уже не получится. Политики в футболе быть не должно. В футболе должен быть спорт, и все должно решаться на футбольном поле. Ко всем клубам нужно относиться одинаково.

Очень быстро было принято решение по Мариуполю, но что-то я не слышал решения по Палкину, который сказал, что нужно избить судью. Когда будет это решение? Это профессионализм ФФУ и дисциплинарных органов? Мы два года слышим о том, что Мариуполь сыграл договорной матч. Как это называется? Зачем затягивать? Общественность хочет знать, что происходит сегодня в нашем футболе. И лично я хочу знать", – сказал Суркис в Профутбол.

Напомним, заседание CAS по делу Динамо и Мариуполя состоялось 12 февраля. Решение пока не принято.

Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".

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