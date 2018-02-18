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Суркис: Через несколько игр мы увидим совсем другое Динамо

Комментариев: 5
Президент киевского Динамо поделился мнением о текущем состоянии команды.
Игорь Суркис
Игорь Суркис
ФК Динамо Киев

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу над Олимпиком (1:0) и ответный матч с АЕК.

"Мне сложно оценивать дебют Вербича, хотя он мог и забить и отдал хорошо на Мбокани. Это высококлассный футболист, который, я уверен, принесет нам еще много пользы. И забивать будет. Он был взят не просто кому-то на замену, а именно как игрок основного состава. Цыганков, Вербич, Гонсалес будут конкурировать между собой, кто будет лучше готов, тот будет играть.

Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр, и команда будет в хорошем состоянии, и мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты.

Игра с АЕК? У нас есть финансовый ответ обещаниям их президента. Я не буду это озвучивать, ребята все знают, знали еще до начала Лиги Европы. Мы привезли из Афин хороший результат, его надо подтвердить в Киеве. АЕК в тонусе, на ходу, с квалифицированнейшим тренером поэтому просто не будет.

Главное ребятам вовремя восстановиться. Дай Бог, чтобы было побольше зрителей, я их приглашаю на этот матч. Хоть и холодно, но команду надо поддержать. Если будет поддержка болельщиков, я уверен, что все будет хорошо", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Cмотрите также видео гола и обзор матча Динамо Киев – Олимпик.

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Теги: Игорь Суркис, Динамо Киев, Олимпик, чемпионат Украины по футболу, футбол
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Комментариев (5)
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Blackdzhack    19.02.2018, 06:28
Оценка:  0
Blackdzhack
Поменяешь тренера и пол-команды через несколько игр?
fargjon    19.02.2018, 01:53
Оценка:  0
fargjon
Тюфтяк Суркис такая у него и команда!
Интерес к Динамо иссяк. Пора закрывать этот клуб, а лучше продать.
Потому_что    18.02.2018, 23:16
Оценка:  0
Потому_что
При вас, мы никогда его не увидим, смиритесь с этим...
гость  (аноним)  18.02.2018, 23:00
Оценка:  +1
гость
Какое?При тебе нормальное Динамо не будет.
гость  (аноним)  18.02.2018, 22:58
Оценка:  +1
гость
Не смеши.Тренера нормального купи и игроков.
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