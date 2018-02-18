Суркис: Через несколько игр мы увидим совсем другое Динамо

Президент киевского Динамо поделился мнением о текущем состоянии команды.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис прокомментировал победу над Олимпиком (1:0) и ответный матч с АЕК.

"Мне сложно оценивать дебют Вербича, хотя он мог и забить и отдал хорошо на Мбокани. Это высококлассный футболист, который, я уверен, принесет нам еще много пользы. И забивать будет. Он был взят не просто кому-то на замену, а именно как игрок основного состава. Цыганков, Вербич, Гонсалес будут конкурировать между собой, кто будет лучше готов, тот будет играть.

Что касается Ротаня, то вокруг таких опытных футболистов строится команда. Надеюсь, скоро наберет кондиции Мбокани, нам необходима его помощь. Я уверен, что пройдет еще несколько игр, и команда будет в хорошем состоянии, и мы увидим совсем другую команду, которая будет двигаться с первой до последней минуты.

Игра с АЕК? У нас есть финансовый ответ обещаниям их президента. Я не буду это озвучивать, ребята все знают, знали еще до начала Лиги Европы. Мы привезли из Афин хороший результат, его надо подтвердить в Киеве. АЕК в тонусе, на ходу, с квалифицированнейшим тренером поэтому просто не будет.

Главное ребятам вовремя восстановиться. Дай Бог, чтобы было побольше зрителей, я их приглашаю на этот матч. Хоть и холодно, но команду надо поддержать. Если будет поддержка болельщиков, я уверен, что все будет хорошо", – цитирует Суркиса официальный сайт Динамо.

Cмотрите также видео гола и обзор матча Динамо Киев – Олимпик.

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