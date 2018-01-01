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Динамо Киев – Олимпик 1:0 видео гола и обзор матча

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Киевское Динамо минимально обыграло донецкий Олимпик. Смотри видео гола и обзор матча Динамо Киев – Олимпик.
Динамо минимально обыграло Олимпик
Динамо минимально обыграло Олимпик
ФК Динамо Киев

Динамо стартовало с победы в весенней части чемпионата Украины. В матче 20-го тура УПЛ киевляне минимально обыграли донецкий Олимпик.

Смотри видео гола и обзор матча Динамо Киев – Олимпик:

Динамо – Олимпик 1:0

Голы: Цыганков, 24

Динамо: Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Морозюк – Шепелев, Ротань – Цыганков, Гармаш (Шапаренко, 46), Гонсалес (Вербич, 54) – Мораес (Мбокани, 82).

Олимпик: Махарадзе – Эмерсон, Кулинич, Парцвания – Е. Пасич (Щедрый, 79), Цымбалюк, Вакуленко, Г.Пасич – Хомутов (Кисиль, 37), Леонидас (Немчанинов, 46) – Беленький.

Предупреждения: Кадар, Бурда, Шепелев, Кендзера, Ротань – Парцвания.

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Теги: Динамо Киев, Олимпик, видео гола, обзор матча, чемпионат Украины по футболу, футбол
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