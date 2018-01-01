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Хорошая погода: новичок Динамо показал своим друзьям снег

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Карлос Самбрано опубликовал фото заснеженного Киева.
Карлос Самбрано
Карлос Самбрано
dynamo.kiev.ua

Киевское Динамо после сборов в Испании и матча Лиги Европы в Греции вернулось домой в Киев и тут некоторых футболистов ожидало что-то новое.

Перуанский защитник Динамо Карлос Самбрано удивился снегу и в своем Instagram выложил фото заснеженного Киева.

"Киев - Украина. Хорошая погода", - написал перуанец, снабдив сообщение смайлами.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо выиграл суд у перуанского телеведущего.

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Теги: Динамо Киев, Карлос Самбрано, футбол
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