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Бывший защитник Металлиста пожертвует свой костный мозг брату

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Кристиан Вильягра станет донором для своего брата.
Кристиан Вильягра
Кристиан Вильягра
football.ua

Бывший защитник харьковского Металлиста Кристиан Вильягра станет донором костного мозга для своего брата, больного лейкемией.

Об этом сообщил на своей странице в Instagram бывший партнер Вильягры по команде Эдмар.

"Я всегда знал, что он замечательный человек. Мой друг, ты феноменальный человек. Он пожертвует свой костный мозг для своего брата", - написал Эдмар.

Как сообщает FourFourTwo, Вильягра единственный член семьи, который может помочь своему брату. Теперь он пропустит ближайший месяц в клубе. В Атлетико Тукуман, за которой выступает 32-летний аргентинец, его поддержали и отнеслись с пониманием к ситуации.

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Ранее сообщалось, что клуб НХЛ Аризона на один матч сделала больного лейкемией маленького фаната помощником главного тренера.

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Теги: Эдмар, Металлист, донор
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