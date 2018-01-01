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Шахтер – Черноморец 5:0 видео голов и обзор матча

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Донецкий Шахтер забил пять безответных мячей в ворота одесского Черноморца. Смотрите короткий видеообзор матча.
Шахтер разгромил Черноморец
Шахтер разгромил Черноморец
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в первом матче после зимней паузы разбил одесский Черноморец (5:0). Дубль на свой счет записал Факундо Феррейра, также дублем отметился и Марлос. Однако, натурализованный бразилец записал в свой актив еще три результативные передачи.

Шахтер – Черноморец 5:0

Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).

Черноморец: Новак – Ищенко, Мартыненко, Мамаду – Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков – Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).

Предупреждения: Хочолава – Татарков.

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Теги: футбол, Шахтер, Черноморец
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