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Фонсека: Мы улучшили свой ритм и темп игры перед матчем с Ромой

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Паулу Фонсека прокомментировал победу своих подопечных в матче с одесским Черноморцем.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
ФК Шахтер Донецк

Донецкий Шахтер в первом официальном матче после зимней паузы разобрался с одесским Черноморцем, а Паулу Фонсека считает, что этот матч поможет подойти в лучших кондициях к играм с Ромой в Лиге чемпионов:

"Хорошая игра с нашей стороны: как я и ожидал, сегодня выступили серьезно. Мы доминировали над соперником, полностью закрывшимся в обороне. Иногда было сложно находить зоны, но ребята сохраняли терпение, держали мяч, старались проводить атаки через фланги. Были отличные голы. Повторю, что футболисты сегодня проявили себя очень серьезно, я доволен ими.

Очень важно, что этот матч перед Лигой чемпионов. Это дало нам возможность улучшить наш ритм, темп игры.

Повреждение Бернарда? Постоянная проблема с плечом. Оценим сложность и увидим, сможет ли он помочь в игре с Ромой", – приводит слова португальского специалиста официальный сайт Шахтера.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов Шахтер – Рома пройдет 21-го февраля в Харькове. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Шахтер стал мариупольским клубом.

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Теги: футбол, Шахтер, Черноморец, УПЛ, Паулу Фонсека
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