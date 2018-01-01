Сайт УЕФА приписал вице-капитану Динамо выступления в чемпионате России

Грубая ошибка была допущена в описании Николая Морозюка.

Официальный сайт УЕФА грубо ошибся, публикуя информации об успехах вице-капитана Динамо Николая Морозюка.

УЕФА опубликовал информацию, в которой утверждал, что полузащитник Николай Морозюк в этом сезоне сыграл 18 матчей в чемпионате России вместо украинского первенства.

Позже нелепая ошибка была исправлена.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо выиграл суд у перуанского телеведущего.

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