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Сайт УЕФА приписал вице-капитану Динамо выступления в чемпионате России

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Грубая ошибка была допущена в описании Николая Морозюка.
Николай Морозюк
Николай Морозюк
ФК Динамо Киев

Официальный сайт УЕФА грубо ошибся, публикуя информации об успехах вице-капитана Динамо Николая Морозюка.

УЕФА опубликовал информацию, в которой утверждал, что полузащитник Николай Морозюк в этом сезоне сыграл 18 матчей в чемпионате России вместо украинского первенства.

Позже нелепая ошибка была исправлена.

Ранее сообщалось, что защитник Динамо выиграл суд у перуанского телеведущего.

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Теги: Динамо Киев, Николай Морозюк, чемпионат Украины
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