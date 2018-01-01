Сайт УЕФА приписал вице-капитану Динамо выступления в чемпионате России
Грубая ошибка была допущена в описании Николая Морозюка.
Официальный сайт УЕФА грубо ошибся, публикуя информации об успехах вице-капитана Динамо Николая Морозюка.
УЕФА опубликовал информацию, в которой утверждал, что полузащитник Николай Морозюк в этом сезоне сыграл 18 матчей в чемпионате России вместо украинского первенства.
Позже нелепая ошибка была исправлена.
Ранее сообщалось, что защитник Динамо выиграл суд у перуанского телеведущего.
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