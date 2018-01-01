Шахтер разгромил Черноморец в первом матче весенней части чемпионата

"Горняки" отправили пять мячей в ворота одесского Черноморца.

Донецкий Шахтер и одесский Черноморец открыли весеннюю часть чемпионата Украины матчем 20-го тура в Харькове.

"Горняки" обеспечили себе победу еще в первом тайме, когда отправили в ворота Черноморца три безответных мяча. Дважды забил лучший бомбардир чемпионата Украины Факундо Феррейра, еще один гол забил Марлос.

Во втором тайме Шахтер продолжил давление на ворота соперников, в итоге Марлос также стал автором дубля, а точку в матче на последней минуте поставил Виктор Коваленко.

После этого матча Шахтер набрал 45 очков и продолжил лидировать в турнирной таблице Премьер-лиги, у Черноморца осталось 17 очков и десятое место.

Шахтер – Черноморец 5:0

Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).

Черноморец: Новак — Ищенко, Мартыненко, Мамаду — Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков — Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).

Предупреждения: Хочолава — Татарков.