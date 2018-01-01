УПЛ: Ворскла обыграла Верес, Сталь сильнее Александрии
Пятница, 16 февраля
Шахтер – Черноморец 5:0
Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.
Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).
Черноморец: Новак — Ищенко, Мартыненко, Мамаду — Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков — Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).
Предупреждения: Хочолава — Татарков.
Суббота, 17 февраля
Сталь - Александрия 2:0
Голы: Копытов, 71, Климчук, 76
Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко — Месхи, Копытов (Якимив, 75) — Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык — Кныш (Нуриев, 69).
Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула — Довгий, Запорожан — Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62) — Ситало.
Предупреждения: Задерака, Месхи — Бухал, Бабогло, Бацула.
Ворскла – Верес 1:0
Гол: Кулач, 59
Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Чеснаков, Шарпар – Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 79), Ребенок – Коломоец (Васин, 65)
Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк – Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня – Кулиш (Степанюк, 65)
Предупреждение: Чеснаков, Кулач, Сапай – Каленчук, Каменюка, Борзенко, Сергийчук.
Воскресенье, 18 февраля
14:00, Зирка – Мариуполь
14:00, Карпаты – Заря
17:00, Динамо Киев – Олимпик
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