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УПЛ: Ворскла обыграла Верес, Сталь сильнее Александрии

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Вашему вниманию расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу.
Расписание и результаты матчей 20-го тура УПЛ
Расписание и результаты матчей 20-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Пятница, 16 февраля

Шахтер – Черноморец 5:0

Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).

Черноморец: Новак — Ищенко, Мартыненко, Мамаду — Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков — Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).

Предупреждения: Хочолава — Татарков.

Суббота, 17 февраля

Сталь - Александрия 2:0

Голы: Копытов, 71, Климчук, 76

Сталь: Пеньков — Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко — Месхи, Копытов (Якимив, 75) — Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык — Кныш (Нуриев, 69).

Александрия: Панькив — Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула — Довгий, Запорожан — Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62) — Ситало.

Предупреждения: Задерака, Месхи — Бухал, Бабогло, Бацула.

Ворскла – Верес 1:0

Гол: Кулач, 59

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай  – Чеснаков, Шарпар – Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 79), Ребенок – Коломоец (Васин, 65)

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк – Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня – Кулиш (Степанюк, 65)

Предупреждение: Чеснаков, Кулач, Сапай – Каленчук, Каменюка, Борзенко, Сергийчук.

Воскресенье, 18 февраля

14:00, Зирка – Мариуполь  
14:00, Карпаты – Заря  
17:00, Динамо Киев – Олимпик

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Теги: футбол, чемпионат Украины по футболу, УПЛ, расписание матчей, результаты матчей
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