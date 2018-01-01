УПЛ: Карпаты примут Зарю, киевское Динамо – Олимпик

Вашему вниманию расписание и результаты матчей 20-го тура чемпионата Украины по футболу.

Расписание и результаты матчей 20-го тура УПЛ ФК Шахтер

Пятница, 16 февраля

Шахтер – Черноморец 5:0

Голы: Феррейра, 20, 41, Марлос, 37, 52, Коваленко, 90.

Шахтер: Пятов – Бутко, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Бернард (Коваленко, 71), Тайсон (Бланко-Лещук, 81), Марлос – Феррейра (Дентиньо, 74).

Черноморец: Новак – Ищенко, Мартыненко, Мамаду – Зубейко, Бобко, Смирнов, Татарков – Чорний (Мусолитин, 88), Третьяков (Гути, 65) – Сильвио, (Семенив, 79).

Предупреждения: Хочолава – Татарков.

Суббота, 17 февраля

Сталь – Александрия 2:0

Голы: Копытов, 71, Климчук, 76

Сталь: Пеньков – Джонатан, Даниелян, Грачев, Ощипко – Месхи, Копытов (Якимив, 75) – Задерака, Тиаго (Климчук, 55), Кузык – Кныш (Нуриев, 69).

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Бухал, Бацула – Довгий, Запорожан – Полярус (Старенький, 73), Пономарь (Грицук, 46), Цуриков (Протасов, 62) – Ситало.

Предупреждения: Задерака, Месхи – Бухал, Бабогло, Бацула.

Ворскла – Верес 1:0

Гол: Кулач, 59

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Сапай – Чеснаков, Шарпар – Кобахидзе (Одарюк, 90+2), Кулач (Скляр, 79), Ребенок – Коломоец (Васин, 65)

Верес: Бандура – Каменюка, Адамюк, Борзенко, Симинин – Каленчук (Морозенко, 79), Карасюк – Кожанов (Пепи, 85), Степанюк, Западня – Кулиш (Степанюк, 65)

Предупреждение: Чеснаков, Кулач, Сапай – Каленчук, Каменюка, Борзенко, Сергийчук.

Воскресенье, 18 февраля

14:00, Зирка – Мариуполь

14:00, Карпаты – Заря

17:00, Динамо Киев – Олимпик

Турнирная таблица

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