Пилотный вердикт CAS: денежный штраф для Динамо и переигровка – источник
Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о возможном решение Спортивного арбитражного суда (СAS) по делу Динамо и Мариуполя:
"Пока мнения разделились. Выступление экс-заместителя главы СБУ в Киеве и Киевской области Михаила Глуговского, наверное, станет ключевым. Пилотный вердикт: денежный штраф для Динамо и переигровка.
Вердикт пока не ясен. Но киевляне висели на волоске", – написал Заховайло в Facebook.
Добавим, что киевское Динамо не явилось в Мариуполь на матч с одноименной командой. КДК ФФУ защитал столичному клубу техническое поражение. В свою очередь руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле.
Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".
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