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Пилотный вердикт CAS: денежный штраф для Динамо и переигровка – источник

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В CAS рассматривают дело с неявкой Динамо в Маруиполь на матч украинской Премьер-лиги.
Вячеслав Заховайло
Вячеслав Заховайло
dynamo.kiev.ua

Футбольный агент Вячеслав Заховайло рассказал о возможном решение Спортивного арбитражного суда (СAS) по делу Динамо и Мариуполя:

"Пока мнения разделились. Выступление экс-заместителя главы СБУ в Киеве и Киевской области Михаила Глуговского, наверное, станет ключевым. Пилотный вердикт: денежный штраф для Динамо и переигровка.

Вердикт пока не ясен. Но киевляне висели на волоске", – написал Заховайло в Facebook.

Добавим, что киевское Динамо не явилось в Мариуполь на матч с одноименной командой. КДК ФФУ защитал столичному клубу техническое поражение. В свою очередь руководство "бело-синих" обратилось в CAS, чтобы окончательно разобраться в деле. 

Ранее ФФУ обвинила Динамо в затягивании решения по "мариупольскому делу".

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Теги: футбол, Динамо, Мариуполь, ФФУ, CAS
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