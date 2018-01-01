Динамо уступило Сарпсборгу в товарищеском поединке. Смотри видео голов и обзор матча Динамо – Сарпсборг.

Динамо – Сарпсборг 0:1 видео гола и обзор товарищеского матча ФК Динамо Киев

Динамо провело прследний контрольный поединок на подготовительном сборе в Испании. Подопечным Александра Хацкевича противостоял бронзовый призер чемпионата Норвегии Сарпсборг. Киевляне уступили 1:0.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Динамо – Сарпсборг:

Динамо – Сарпсборг 0:1

Динамо: Бойко – Миколенко, Самбрано, Шабанов, Бурда – Ротань, Буяльский (Шапаренко, 64), Смирный, Вербич – Мораес (Беседин, 64), Хлебас.

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