Киевский клуб завершил программу контрольных матчей на сборе в Марбелье.

Динамо уступило в последнем матче на сборе в Испании ФК Динамо Киев

Динамо в последнем матче подготовительного сбора в Марбелье встретилось с бронзовым призером чемпионата Норвегии – Сарпсборгом.

Стартовый состав, который выставил на этот поединок Александр Хацкевич был далек от оптимального, главной задачей было дать игровую практику тем, кто не получил ее в достаточном количестве.

Особенно стоит отметить появление в воротах Динамо Дениса Бойко, арендованного до конца сезона у Бешикташа.

Матч проходил при значительном преимуществе киевлян. Возможности отличиться имели едва ли не все игроки, выходившие на поле, а некоторые и неоднократно. Однако проблемы с реализацией и отличная игра вратаря норвежцев не дали возможности Динамо забить хотя бы один мяч.

А вот норвежцы один из своих немногочисленных шансов использовали. После подачи углового в столпотворении в штрафной Динамо Бойко и защитники дважды отражали удары соперника, но с третьей попытки скандинавам все-таки удалось протолкнуть мяч в сетку.

Динамо – Сарпсборг 0:1

Динамо: Бойко – Миколенко, Самбрано, Шабанов, Бурда – Ротань, Буяльский (Шапаренко, 64), Смирный, Вербич – Мораес (Беседин, 64), Хлебас.

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