Динамо проведет заключительный поединок во время зимней подготовки ко второй части сезона. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Сарпсборг 08.

Динамо 11 февраля проведет заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет Сарпсборг 08 (Норвегия).

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Сарпсборг 08, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.