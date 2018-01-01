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Динамо разгромило венгерский Видеотон

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Киевляне успешно проведи очередной поединок на сборе в Испании.
Динамо обыграло Видеотон
Динамо обыграло Видеотон
ФК Динамо Киев

Динамо продолжает подготовку на сборе в Марбелье. Очередным соперником киевлян стал венгерский Видеотон. 

Подопечные Александра Хацкевича разгромили соперника, не дав забить ни одного гола в ответ.

В воскресенье, 11 февраля, Динамо проведет заключительный матч в рамках сбора, в котором встретится с норвежским Сарпсборгом 08.

Динамо – Видеотон (Венгрия) – 5:0

Голы: 1-0 – Шапаренко (7), 2-0 – Гонсалез (22), 3-0 Гармаш (32), 4-0 – Кендзера (57), 5-0 Мбокани (90).

Динамо: 72.Рудько, 94.Кендзера, 34.Хачериди, 44.Кадар, 23.Пиварич (25.Гонсалес, 22), 8.Шепелев, 10.Шапаренко (29.Буяльский, 70), 9.Морозюк (К), 15.Цыганков (40.Смирный, 76), 19.Гармаш (11.Мораес, 70), 41.Беседин (70.Мбокани, 46).

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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Теги: Динамо, сборы, футбол
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