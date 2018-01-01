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Динамо подтвердило возвращение Бойко

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Денис Бойко снова будет выступать за киевлян.
Денис Бойко вернулся в Динамо
Денис Бойко вернулся в Динамо
ФК Динамо Киев

Динамо подтвердило информацию о возвращении своего воспитанника Дениса Бойко.

До конца текущего сезона голкипер будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. О договоренности между Динамо и Бешикташем сообщается на официальном сайте киевлян.

Напомним, Денис Бойко перешел из Динамо в Днепр в 2014 году, после чего выступал за Бешикташ и Малагу.

Ранее сообщалось о переходе Бойко в молодежную команду Бешикташа.

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Теги: Денис Бойко, Динамо Киев, Бешикташ, футбол
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