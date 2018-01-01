Динамо подтвердило возвращение Бойко
Денис Бойко снова будет выступать за киевлян.
Динамо подтвердило информацию о возвращении своего воспитанника Дениса Бойко.
До конца текущего сезона голкипер будет выступать за "бело-синих" на правах аренды. О договоренности между Динамо и Бешикташем сообщается на официальном сайте киевлян.
Напомним, Денис Бойко перешел из Динамо в Днепр в 2014 году, после чего выступал за Бешикташ и Малагу.
Ранее сообщалось о переходе Бойко в молодежную команду Бешикташа.
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