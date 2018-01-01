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Динамо вернуло Бойко из Турции - СМИ

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Киевское Динамо близко к подписанию Дениса Бойко.
Денис Бойко
Денис Бойко
Getty Images

Украинский голкипер Денис Бойко продолжит карьеру в киевском Динамо.

Как сообщает ресурс Динамомания, 30-летний голкипер подписал контракт с "бело-синими" до конца нынешнего сезона. Бойко завтра прибудет на тренировочный сбор в Испанию, где, возможно, сыграет в контрольном матче с венгерским Видеотоном. 

Также украинский голкипер перейдет в Динамо в качестве свободного агента, а в случае успешных выступлений с футболистом продлят контракт.

Напомним, что Бойко является воспитанником академии Динамо, однако последних шесть лет провел в других клубах. Последней командой голкипера был турецкий Бешикташ, где он так и не смог закрепиться. 

Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило Руслана Ротаня на матчи чемпионата Украины.

Также смотрите расписание матчей Динамо на тренировочном сборе в Испании. 

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Теги: футбол, Динамо, Денис Бойко
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