Динамо вернуло Бойко из Турции - СМИ

Киевское Динамо близко к подписанию Дениса Бойко.

Украинский голкипер Денис Бойко продолжит карьеру в киевском Динамо.

Как сообщает ресурс Динамомания, 30-летний голкипер подписал контракт с "бело-синими" до конца нынешнего сезона. Бойко завтра прибудет на тренировочный сбор в Испанию, где, возможно, сыграет в контрольном матче с венгерским Видеотоном.

Также украинский голкипер перейдет в Динамо в качестве свободного агента, а в случае успешных выступлений с футболистом продлят контракт.

Напомним, что Бойко является воспитанником академии Динамо, однако последних шесть лет провел в других клубах. Последней командой голкипера был турецкий Бешикташ, где он так и не смог закрепиться.

Ранее сообщалось, что Динамо дозаявило Руслана Ротаня на матчи чемпионата Украины.

Также смотрите расписание матчей Динамо на тренировочном сборе в Испании.

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