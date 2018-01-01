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Основной вратарь Динамо опубликовал фото в гипсе

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Георгий Бущан в ближайший месяц не поможет киевлянам.
Георгий Бущан
Георгий Бущан
dynamomania.com

Голкипер киевского Динамо Георгий Бущан получил серьезную травму и уже выложил в своем Instagram фото с загипсованной ногой.

"Повреждение получил еще на первом сборе – в последнем спарринге, на последней минуте. В спарринге с болгарским ЦСКА пошел на выход. Не задумываясь, полез в толпу и сам себя наказал. Игровой момент – ничего не скажешь. Но все равно обидно.

На ноге образовалась гематома, была сильная боль, казалось, что забит нерв. Бегать не мог. Потом были выходные, гематома сошла, ногу попустило. Начал тренироваться, готовился к спаррингу, но на разминке понял – не могу играть.

Получается, что лишь на 13-й день после этого досадного столкновения мне сделали снимок и вынесли вердикт – трещина малой берцовой кости правой ноги.

Ближайшие четыре недели проведу в гипсе, потом, думаю, еще дней 14 – и буду в строю. У меня в карьере была очень серьезная травма, поэтому мне не привыкать. Справлюсь. Значит, судьба такая", - цитирует Бущана zbirna.com.

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Теги: Георгий Бущан, Динамо Киев, травма
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