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Динамо дозаявило Ротаня на матчи чемпионата Украины

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Киевское Динамо внесло в заявку Руслана Ротаня.
Руслан Ротань
Руслан Ротань
Getty Images

Киевское Динамо дозаявило капитана сборной Украины Руслана Ротаня на матчи чемпионата Украины.

Напомним, что Ротань подписал контракт на полгода с Динамо и сейчас находиться на тренировочном сборе в Испании. 36-летний полузащитник взял себе 17 номер, который раньше принадлежал Сергею Рыбалке.

Ранее сообщалось, что Динамо в контрольном матче обыграло китайский Тяньцзинь Тэда (3:1). Однако, главный тренер киевлян Александр Хацкевич остался недоволен реализацией команды, а также игрой при стандартных положениях.

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Теги: футбол, Динамо, Руслан Ротань, УПЛ
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