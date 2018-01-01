Динамо дозаявило Ротаня на матчи чемпионата Украины

Киевское Динамо внесло в заявку Руслана Ротаня.

Киевское Динамо дозаявило капитана сборной Украины Руслана Ротаня на матчи чемпионата Украины.

Напомним, что Ротань подписал контракт на полгода с Динамо и сейчас находиться на тренировочном сборе в Испании. 36-летний полузащитник взял себе 17 номер, который раньше принадлежал Сергею Рыбалке.

Ранее сообщалось, что Динамо в контрольном матче обыграло китайский Тяньцзинь Тэда (3:1). Однако, главный тренер киевлян Александр Хацкевич остался недоволен реализацией команды, а также игрой при стандартных положениях.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!