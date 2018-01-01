Динамо дозаявило Ротаня на матчи чемпионата Украины
Киевское Динамо внесло в заявку Руслана Ротаня.
Киевское Динамо дозаявило капитана сборной Украины Руслана Ротаня на матчи чемпионата Украины.
Напомним, что Ротань подписал контракт на полгода с Динамо и сейчас находиться на тренировочном сборе в Испании. 36-летний полузащитник взял себе 17 номер, который раньше принадлежал Сергею Рыбалке.
Ранее сообщалось, что Динамо в контрольном матче обыграло китайский Тяньцзинь Тэда (3:1). Однако, главный тренер киевлян Александр Хацкевич остался недоволен реализацией команды, а также игрой при стандартных положениях.
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