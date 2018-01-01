Хацкевич остался недоволен реализацией Динамо в матче с Тяньцзинь Тэда

Александр Хацкевич прокомментировал победу Динамо в матче с Тяньцзинь Тэда.

Главный тренер Динамо Александр Хацкевич остался недоволен реализацией своих подопечных в контрольном матче с Тяньцзинь Тэда (3:1):

"Хоть мы и забили сегодня три мяча, но посмотрите, сколько было еще не забито. Причем в таких ситуациях, когда футболисты обязаны забивать... Поэтому могу сказать, что удовольствия от реализации наших футболистов нет. Также недоволен игрой команды при стандартных положениях. Вся опасность у наших ворот возникала только после стандартов, хотя наши футболисты знают, что мы не играем в зону, а каждый отвечает за своего игрока. Об этом мы расскажем на разборе, поскольку нужно нести ответственность и отрабатывать.

Мбокани? Сегодня мы общались и с врачами, и с ним лично, поскольку он уже спрашивал, когда будет играть. Видно, что его функциональные кондиции далеки от идеальных, но класс есть класс, особенно в моментах, когда нужно сохранить, придержать мяч или сыграть острее. Осталось только подготовиться в функциональном плане, и я уверен, что этот футболист очень нужен нам.

Самбрано? Если в матче с Академией Пушкаша он выглядел свежее, хотя и не был готов, то сегодня было заметно, что ему трудновато на фоне двухразовых тренировок, причем нагрузки он получает достаточно серьезные. Не было первого паса, плюс далекими от идеальных были его непосредственные функции – игра на втором этаже, ногами, на опережение, в отборе", – цитирует белорусского специалиста пресс-служба Динамо.

Также смотрите короткий обзор матча Динамо – Тяньцзинь Тэда.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

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