Динамо – Тяньцзинь Тэда 3:1 видео голов и обзор товарищеского матча

Киевское Динамо без особых проблем обыграло китайский Тяньцзинь Тэда. К вашему вниманию короткий обзор матча.

Киевское Динамо на тренировочном сборе в Испании разобралось с китайским Тяньцзинь Тэда (3:1). За "бело-синих" сперва отличился Дмитрий Хлебас, а после перерыва еще по голу на свой счет записали Артем Беседин и Никита Бурда.

Добавим, что впервые после травмы на поле вышел Дьемерси Мбокани. Форвард отыграл около получаса, однако результативными действиями не запомнился.

Напомним, что следующий матч киевского Динамо на тренировочном сборе в Испании состоится в субботу, 10 февраля. Команда Александра Хацкевича сыграет против венгерского Видеотона. Начало встречи - в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!