Луческу: Фред отправится в Манчестер Сити

Экс-наставник Шахтера назвал Фреда лучшим в полузащите "горняков".

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу считает, что полузащитник донецкого клуба пойдет по стопам Фернандиньо и тоже перейдет в Манчестер Сити.

“Он перейдет в Сити, как это сделал Фернандиньо. Фред - лучший полузащитник Шахтера. В Ман Сити я бы оставил его на позиции перед защитой“, -цитирует Луческу Daily Mail.

Фред ФК Шахтер

Напомним, Манчестер Сити вел переговоры с Шахтером во время зимнего трансферного окна, однако “горняки“ не пошли на такой шаг перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, где донецкому клубу будет противостоять Рома.

Ранее сообщалось, что гендир Шахтера допускает переход Фреда по окончании сезона.

Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!