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Луческу: Фред отправится в Манчестер Сити

Комментариев: 2
Экс-наставник Шахтера назвал Фреда лучшим в полузащите "горняков".
Фред
Фред
ФК Шахтер

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу считает, что полузащитник донецкого клуба пойдет по стопам Фернандиньо и тоже перейдет в Манчестер Сити.

“Он перейдет в Сити, как это сделал Фернандиньо. Фред - лучший полузащитник Шахтера. В Ман Сити я бы оставил его на позиции перед защитой“, -цитирует Луческу Daily Mail.

Фред
 
Фред
ФК Шахтер

 

Напомним, Манчестер Сити вел переговоры с Шахтером во время зимнего трансферного окна, однако “горняки“ не пошли на такой шаг перед матчами 1/8 финала Лиги чемпионов, где донецкому клубу будет противостоять Рома.

Ранее сообщалось, что гендир Шахтера допускает переход Фреда по окончании сезона.

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Теги: Фред, Мирча Луческу, Шахтер, Манчестер Сити
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  08.02.2018, 16:24
Оценка:  0
гость
спс, поменяли
гость  (аноним)  08.02.2018, 16:11
Оценка:  0
гость
если что, это не Фред на картинке, а Тайсон
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