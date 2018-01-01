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Мариуполь сыграл вничью с грузинским Сабуртало

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Украинский клуб провел еще один спарринг на сборах.
Мариуполь не смог обыграть Сабуртало
Мариуполь не смог обыграть Сабуртало
ФК Мариуполь

Находясь на сборах в Турции, Мариуполь провел очередной товарищеский матч против грузинского Сабуртало. Матч завершился результативной ничьей – 2:2.

Мариуполь – Сабуртало 2:2

Голы: Харашвили (37 пен), Тищенко (49), Горгиашвили (54),Коробенко (57),

Мариуполь: Гальчук (Левченко 46), Неплях, Белый, Гафаити, Насонов, Коробенко, Пихаленок (игрок на просмотре 60), Кольцов, Радченко, Тищенко, игрок на просмотре

Сабуртало: Купатадзе, Рехвиашвили , Григалашвили, Лаквехелиани, Иашвили, Тера, Горгиашвили, Мамучашвили, Харашвили, Кохреидзе, Татанашвили

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Теги: Мариуполь, сборы, товарищеский матч, футбол
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