Мариуполь сыграл вничью с грузинским Сабуртало

Украинский клуб провел еще один спарринг на сборах.

Мариуполь не смог обыграть Сабуртало ФК Мариуполь

Находясь на сборах в Турции, Мариуполь провел очередной товарищеский матч против грузинского Сабуртало. Матч завершился результативной ничьей – 2:2. Мариуполь – Сабуртало 2:2 Голы: Харашвили (37 пен), Тищенко (49), Горгиашвили (54),Коробенко (57), Мариуполь: Гальчук (Левченко 46), Неплях, Белый, Гафаити, Насонов, Коробенко, Пихаленок (игрок на просмотре 60), Кольцов, Радченко, Тищенко, игрок на просмотре Сабуртало: Купатадзе, Рехвиашвили , Григалашвили, Лаквехелиани, Иашвили, Тера, Горгиашвили, Мамучашвили, Харашвили, Кохреидзе, Татанашвили Желаете узнавать главные спортивные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

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