Динамо проведет очередной поединок на втором подготовительном сборе в Испании. Смотри видео онлайн трансляцию товарищеского матча Динамо – Тяньцзинь Тэда.

Динамо 8 февраля проведет очередной товарищеский матч в рамках подготовки к весенней части сезона-2017/18.

На этот раз соперником "бело-синих" станет Тяньцзинь Тэда (Китай).

Смотри видео онлайн трансляцию контрольного поединка Динамо – Тяньцзинь Тэда, который начнется в 17:30 по киевскому времени.

С полным расписанием матчей Динамо на сборе в Марбелье можно ознакомиться здесь.