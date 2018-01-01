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Шахтер согласовал трансфер бразильского полузащитника

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Донецкий Шахтер близок к подписанию бразильца Майкона.
Майкон
Майкон
Getty Images

Донецкий Шахтер договорился с бразильским Коринтиансом о переходе 20-летнего полузащитника Майкона.

Как сообщает издание UOL Esporte, "горняки" заплатят за футболиста шесть миллионов евро. Отмечается, что Коринтианс изначально хотел выручить на продаже Майкона 8-9 миллионов в европейской валюте. Важным представляется факт, что клубу принадлежат только 80% прав на игрока, а остальными 20% обладают агенты.

Для завершения перехода Шахтеру осталось согласовать условия личного контракта с 20-летним бразильцем.

Отметим, что на счету Майкона восемь матчей в футболке юношеской сборной Бразилии, где хавбек отметился одним голом и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Шахтер завершил сбор в ОАЭ победой над вице-чемпионом Швеции.

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Теги: футбол, Шахтер, трансфер, Майкон
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